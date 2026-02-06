Окупанти просять у волонтерів через Z-пабліки рації після відключення Starlink

Один із таких пабліків, "Военкоры русской весны" оголосив збір 8,5 млн рублів на закупівлю обладнання для окупантів.

"У зв'язку з блокуванням терміналів Starlink практично на всіх фронтах ускладнилось управління військами, нам пишуть бійці і просять допомогти з обладнанням - радіомостами і радіостанціями", - йдеться в повідомленні.

Російські волонтери також публікують відео з окупантами з фронту, на яких "герої СВО" скаржаться на відключення Starlink.

"Ми залишилися без зв'язку!" - заявляє один із них на відео.

Слід зазначити, що російські воєнні експерти також масово скаржаться на відключення Starlink для окупантів, заявляючи, що це "ахіллесова п'ята" для армії РФ, про що пише The Moscow Times.

"Це все дуже погано, особливо враховуючи те, наскільки важливими є комунікації на передовій", - написав блогер Роман Альохін у Telegram.

“Це наша ахіллесова п’ята”, - сказав мені колись один хороший командир про Starlink", - написав у своєму дописі російський військовий блогер Олександр Коц.