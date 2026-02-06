Оккупанты просят у волонтеров через Z-паблики рации после отключения Starlink

Один из таких пабликов, "Военкоры русской весны" объявил сбор 8,5 млн рублей на закупку оборудования для оккупантов.

"В связи с блокировкой терминалов Starlink практически на всех фронтах усложнилось управление войсками, нам пишут бойцы и просят помочь с оборудованием - радиомостами и радиостанциями", - говорится в сообщении.

Российские волонтеры также публикуют видео с оккупантами с фронта, на которых "герои СВО" жалуются на отключение Starlink.

"Мы остались без связи!" - заявляет один из них на видео.

Следует отметить, что российские военные эксперты также массово жалуются на отключение Starlink для оккупантов, заявляя, что это "ахиллесова пята" для армии РФ, о чем пишет The Moscow Times.

"Это все очень плохо, особенно учитывая то, насколько важны коммуникации на передовой", - написал блогер Роман Алехин в Telegram.

"Это наша ахиллесова пята", - сказал мне когда-то один хороший командир о Starlink", - написал в своей заметке российский военный блогер Александр Коц.