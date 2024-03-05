Окупанти пропонують грошову винагороду "мисливцям" на український руху опору

Окупанти полюють на український рух опору

Варто зазначити, що в рамках зросійщення та спроб загарбників створити цілком лояльне до окупації суспільство, росіяни полюють на український рух опору, вдаючись до різних інструментів впливу на цивільне населення.

Так, загарбники обходять дитячі спортивні секції на окупованій частині України. Під час таких візитів т.зв. слідчий комітет проводить допити серед українських дітей.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".

Нещодавно ми повідомляли про те, що РФ відправила на окуповану частину Херсонської області нову групу співробітників ФСБ для пошуку українських партизанів.

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