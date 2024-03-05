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Оккупанты предлагают денежное вознаграждение "охотникам" на украинское движение сопротивления

Фото: оккупанты охотятся на украинское движение сопротивления (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На временно оккупированной территории захватчики "охотятся" на украинское движение сопротивления, которое помогает Силам обороны Украины. За предоставленную информацию враг предлагает "денежное вознаграждение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты ищут тех, кто сообщает СОУ о местоположении и перемещении российской армии.

"Для этого враг обещает деньги тем, кто сообщит в РОА об украинцах, фиксирующих перемещение техники. Однако враг не учитывает, что он на временно оккупированной территории только кратковременный оккупант и большинство украинцев продолжает сообщать о его расположении", - отмечают в ЦНС.

Отметим, что россияне усиленно пытаются выявить жителей на временно оккупированных территориях, которые являются участниками сопротивления, либо имеют к нему какую-либо причастность.

Оккупанты охотятся на украинское движение сопротивления

Заметим, что в рамках русификации и попыток захватчиков создать вполне лояльное к оккупации общество, россияне охотятся на украинское движение сопротивления, прибегая к различным инструментам влияния на гражданское население.

Так, захватчики обходят детские спортивные секции на оккупированной части Украины. В ходе таких визитов т.н. Следственный комитет проводит допросы среди украинских детей.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне совершают школьные рейды и облавы. Причиной они называют "экстремизм".

Недавно мы сообщали о том, что РФ отправила на оккупированную часть Херсонской области новую группу сотрудников ФСБ для поиска украинских партизан.

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