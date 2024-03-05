Окупанти пропонують грошову винагороду "мисливцям" на український руху опору

На тимчасово окупованій території загарбники "полюють" на український рух опору, який допомагає Силам оборони України. За надану інформацію ворог пропонує "грошову винагороду"..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Зауважимо, що росіяни посилено намагаються виявити мешканців на тимчасово окупованих територіях, які є учасниками руху опору, чи мають до нього будь-яку причетність.

"Для цього ворог обіцяє гроші тим, хто повідомить в РОА про українців, що фіксують переміщення техніки. Проте ворог не враховує, що він на тимчасово окупованій території лише короткочасний окупант й більшість українців продовжує повідомляти про його розташування", - зазначають в ЦНС.

Зазначається, що окупанти шукають тих, хто повідомляє СОУ місце розташування та переміщення російської армії.

Окупанти полюють на український рух опору

Варто зазначити, що в рамках зросійщення та спроб загарбників створити цілком лояльне до окупації суспільство, росіяни полюють на український рух опору, вдаючись до різних інструментів впливу на цивільне населення.

Так, загарбники обходять дитячі спортивні секції на окупованій частині України. Під час таких візитів т.зв. слідчий комітет проводить допити серед українських дітей.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".

Нещодавно ми повідомляли про те, що РФ відправила на окуповану частину Херсонської області нову групу співробітників ФСБ для пошуку українських партизанів.

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