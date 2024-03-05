ua en ru
Вт, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти пропонують грошову винагороду "мисливцям" на український руху опору

Укрїна , Вівторок 05 березня 2024 16:33
UA EN RU
Окупанти пропонують грошову винагороду "мисливцям" на український руху опору Фото: окупанти полюють на український рух опору (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На тимчасово окупованій території загарбники "полюють" на український рух опору, який допомагає Силам оборони України. За надану інформацію ворог пропонує "грошову винагороду"..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти шукають тих, хто повідомляє СОУ місце розташування та переміщення російської армії.

"Для цього ворог обіцяє гроші тим, хто повідомить в РОА про українців, що фіксують переміщення техніки. Проте ворог не враховує, що він на тимчасово окупованій території лише короткочасний окупант й більшість українців продовжує повідомляти про його розташування", - зазначають в ЦНС.

Зауважимо, що росіяни посилено намагаються виявити мешканців на тимчасово окупованих територіях, які є учасниками руху опору, чи мають до нього будь-яку причетність.

Окупанти полюють на український рух опору

Варто зазначити, що в рамках зросійщення та спроб загарбників створити цілком лояльне до окупації суспільство, росіяни полюють на український рух опору, вдаючись до різних інструментів впливу на цивільне населення.

Так, загарбники обходять дитячі спортивні секції на окупованій частині України. Під час таких візитів т.зв. слідчий комітет проводить допити серед українських дітей.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".

Нещодавно ми повідомляли про те, що РФ відправила на окуповану частину Херсонської області нову групу співробітників ФСБ для пошуку українських партизанів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Суд Гааги видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту РФ
Суд Гааги видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту РФ
DAILY
Скільки і на що витрачають українські біженці за кордоном, і до чого тут "картковий туризм"
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Скільки і на що витрачають українські біженці за кордоном, і до чого тут "картковий туризм"