Оккупанты предлагают денежное вознаграждение "охотникам" на украинское движение сопротивления

На временно оккупированной территории захватчики "охотятся" на украинское движение сопротивления, которое помогает Силам обороны Украины. За предоставленную информацию враг предлагает "денежное вознаграждение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Отметим, что россияне усиленно пытаются выявить жителей на временно оккупированных территориях, которые являются участниками сопротивления, либо имеют к нему какую-либо причастность.

"Для этого враг обещает деньги тем, кто сообщит в РОА об украинцах, фиксирующих перемещение техники. Однако враг не учитывает, что он на временно оккупированной территории только кратковременный оккупант и большинство украинцев продолжает сообщать о его расположении", - отмечают в ЦНС.

Отмечается, что оккупанты ищут тех, кто сообщает СОУ о местоположении и перемещении российской армии.

Оккупанты охотятся на украинское движение сопротивления

Заметим, что в рамках русификации и попыток захватчиков создать вполне лояльное к оккупации общество, россияне охотятся на украинское движение сопротивления, прибегая к различным инструментам влияния на гражданское население.

Так, захватчики обходят детские спортивные секции на оккупированной части Украины. В ходе таких визитов т.н. Следственный комитет проводит допросы среди украинских детей.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне совершают школьные рейды и облавы. Причиной они называют "экстремизм".

Недавно мы сообщали о том, что РФ отправила на оккупированную часть Херсонской области новую группу сотрудников ФСБ для поиска украинских партизан.

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