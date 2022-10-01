Окупанти продовжують тікати з оточеного Лимана (відео з дрону)

Фонд "Повернись живим" опублікував відео, зняте на безпілотник "Лелека". На ньому видно, як окупанти продовжують виїжджати з оточеного Лимана.

Нагадаємо, сьогодні українські військові підняли український прапор на в'їзді в Лиман.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що у районі Лимана в оточенні перебувають понад 5 тисяч росіян.

Аналітики Інститут вивчення війни (ISW) вважають, що ЗСУ, ймовірно, повністю оточать чи візьмуть під контроль Лиман протягом наступних 72 годин.

Окрім того, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що операція з оточення загарбників біля Лиману перебуває "на етапі завершення".

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