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ЗСУ підняли на околицях Лиману прапор України (відео)

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Лиман, Субота 01 жовтня 2022 13:09
ЗСУ підняли на околицях Лиману прапор України (відео) Фото: ЗСУ підняли на околицях Лиману прапор України (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Наші захисники підняли український прапор на в'їзді в Лиман. Відео бійці опублікували в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

На кадрах бачимо, як українські війська на міській стелі в Лимані закріпили український прапор.

Нагадаємо, лише нещодавно в Східному угрупуванні військ підтвердили, що ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів поблизу Лимана, а саме: Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве та Ставки та повідомили, що російське угруповування в районі Лиману оточене.

ЗСУ підняли на околицях Лиману прапор України (відео)

Чому звільнення Лиману важливе?

Як пояснив РБК-Україна військовий експерт Владислав Селезньов, операція щодо блокування російського угрупування в Лимані на Донбасі є чудовою новиною з фронту, оскільки це місто є своєрідним "ключем" від оборони Сватового.

Тим часом в ЗСУ зазначають, Лиман важливий, тому що це черговий крок до звільнення українського Донбасу та можливість піти далі на Кремінну і Сєвєродонецьк.

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