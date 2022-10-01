Оккупанты продолжают бежать из окруженного Лимана (видео с дрона)

Фонд "Вернись живым" опубликовал видео, снятое на беспилотник "Лелека". На нем видно, как оккупанты продолжают выезжать из окруженного Лимана.

Напомним, сегодня украинские военные подняли украинский флаг на въезде в Лиман.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в районе Лимана в окружении находятся более 5 тысяч россиян.

Аналитики Институт изучения войны (ISW) считают, что ВСУ, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль Лиман в течение следующих 72 часов.

Кроме того, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что операция по окружению захватчиков возле Лимана находится "на этапе завершения".

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