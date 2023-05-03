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Окупанти під час масованої атаки України завдали удару дронами по Костянтинівці

Фото: окупанти атакували дронами Костянтинівку Донецької області 3 травня (ілюстрація\t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масованої атаки БПЛА по Україні в середу, 3 травня, окупанти запустили дрони-камікадзе і по Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Серед ночі росіяни ударили по Костянтинівці дронами-камікадзе", - розповів він.

Кириленко додав, що також вдень місто зазнало артобстрілу - поранено 1 людину, пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти, 5 багатоповерхівок і 7 приватних будинків.

Атака дронами України 3 травня

Під час нічної атаки російськими дронами у ніч на середу, 3 травня, Повітряні сили ЗСУ збили 21 з 26 запущених "шахедів". Як розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, під час атаки російські окупанти запускали БПЛА з Азовського моря та з аеродрому в Брянській області.

Що відомо про наслідки:

  • Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили усі ворожі БПЛА, що летіли на Київ. Внаслідок повітряної атаки противника жертв та руйнувань немає;
  • у Миколаївській області внаслідок влучення ворожого дрона-камікадзе по будівлі в населеному пункті Куцурубської громади виникла пожежа приватного домоволодіння;
  • три іранські дрони "Шахед" атакували нафтобазу в Кропивницькому Кіровоградської області. Внаслідок чого виникла пожежа;
  • є попадання дрона до адмінбудівлі у Дніпрі.

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