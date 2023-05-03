"Традиційні" напрямки. Ігнат розповів, звідки РФ запускала дрони по Україні вночі

Під час атаки дронів-камікадзе територією України в ніч проти 3 травня, російські окупанти запускали БПЛА з Азовського моря та з аеродрому в Брянській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Знищено 21 ударний дрон з 26. Атакували, звісно з двох напрямків ще до опівночі. Традиційно атакують з аеродрому Сеща Брянської області, це з півночі нашої країни, а також зі східного узбережжя Азовського моря. Саме звідти противник також часто завдає ударів", - розповів він.

Атака російських дронів по Україні 3 травня

Під час нічної атаки російськими дронами у ніч на середу, 3 травня, Повітряні сили ЗСУ збили 21 з 26 запущених "шахедів". Зокрема, Київ цієї ночі також був атакований дронами-камікадзе типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили усі ворожі БПЛА, що летіли на столицю. Внаслідок повітряної атаки противника жертв та руйнувань немає.

Також у Миколаївській області внаслідок влучення ворожого дрона-камікадзе по будівлі в населеному пункті Куцурубської громади виникла пожежа приватного домоволодіння. Три іранські дрони "Шахед" атакували нафтобазу в Кропивницькому Кіровоградської області. Внаслідок чого виникла пожежа. І є попадання дрона до адмінбудівлі у Дніпрі.