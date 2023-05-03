Кім розповів про пожежу через влучання ворожого дрона в Куцурубській громаді

У Миколаївській області внаслідок влучення вночі, 3 травня, ворожого дрона-камікадзе по будівлі в населеному пункті Куцурубської громади виникла пожежа приватного домоволодіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма у Telegram .

Чиновник зазначив, що підрозділом ГУ ДСНС України займання було оперативно ліквідовано. На щастя, внаслідок події постраждалих немає.

"Другий дрон-камікадзе, спрямований по Миколаївщині, знищено Силами оборони", - розповів Кім.

Також він поінформував про ситуацію з ворожими обстрілами регіону за минулу добу.

Так, учора, 2 травня, вдень і ввечері, о 17:10 та 23:10, російські окупанти завдавали мінометних та артилерійських ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Теж без постраждалих.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч "пройшли відносно спокійно".