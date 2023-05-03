ua ru
Ср, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кім розповів про пожежу через влучання ворожого дрона в Куцурубській громаді

Новость на русском →
Миколаївська область, Середа 03 травня 2023 08:19
Кім розповів про пожежу через влучання ворожого дрона в Куцурубській громаді Фото: Віталій Кім, голова Миколаївської ОВ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаївській області внаслідок влучення вночі, 3 травня, ворожого дрона-камікадзе по будівлі в населеному пункті Куцурубської громади виникла пожежа приватного домоволодіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма у Telegram.

Чиновник зазначив, що підрозділом ГУ ДСНС України займання було оперативно ліквідовано. На щастя, внаслідок події постраждалих немає.

"Другий дрон-камікадзе, спрямований по Миколаївщині, знищено Силами оборони", - розповів Кім.

Також він поінформував про ситуацію з ворожими обстрілами регіону за минулу добу.

Так, учора, 2 травня, вдень і ввечері, о 17:10 та 23:10, російські окупанти завдавали мінометних та артилерійських ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Теж без постраждалих.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч "пройшли відносно спокійно".

Раніше повідомлялося, що під час нинішньої нічної атаки окупантів дронами Повітряні сили ЗСУ збили 21 із 26 запущених "Шахедів".

Зокрема, сили ППО ЗСУ вночі знищили всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва.

Також повідомлялося, що вночі, 3 травня, війська РФ поцілили дроном-камікадзе в адмінбудівлю в Дніпрі. Так, українські захисники в регіоні збили 7 із 8 "Шахедів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область атака дронів Війна Росії проти України Виталий Ким
NEWS
Нічна атака дронами: Повітряні сили збили 21 "Шахед"
Нічна атака дронами: Повітряні сили збили 21 "Шахед"
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових