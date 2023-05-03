Росіяни поцілили в адмінбудівлю в Дніпрі, - ОВА

Фото: в Дніпрі влучили в адмінбудівлю (GettyImages)

Вночі, 3 травня, росіяни влучили дроном типу "Shahed-136" в адмінбудівлю в Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.