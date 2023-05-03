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Росіяни поцілили в адмінбудівлю в Дніпрі, - ОВА

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Середа 03 травня 2023 07:47
Росіяни поцілили в адмінбудівлю в Дніпрі, - ОВА Фото: в Дніпрі влучили в адмінбудівлю (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 3 травня, росіяни влучили дроном типу "Shahed-136" в адмінбудівлю в Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Він зазначив, що українські оборонці з повітряного командування "Схід" збили 7 дронів, але один все ж таки дістався цілі.

"У Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Мешканці мiста не постраждали", - написав він.

Зараз на мiсцi працюють рятувальники. Наслiдки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що в цю ніч в Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога.

Під час неї в Дніпрі та ряді інших міст лунали вибухи.

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