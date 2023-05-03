Оккупанты во время массированной атаки Украины нанесли удар дронами по Константиновке

Во время массированной атаки БПЛА по Украине в среду, 3 мая, оккупанты запустили дроны-камикадзе и по Константиновке Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Среди ночи россияне ударили по Константиновке дронами-камикадзе", – рассказал он.
Кириленко добавил, что также днем город подвергся артобстрелу - ранен 1 человек, повреждены 2 инфраструктурных объекта, 5 многоэтажек и 7 частных домов.
Атака дронами Украины 3 мая
Во время ночной атаки российскими дронами в ночь на среду, 3 мая, Воздушные силы ВСУ сбили 21 из 26 запущенных "шахедов". Как рассказал пресс-секретарь Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, во время атаки российские оккупанты запускали БПЛА с Азовского моря и с аэродрома в Брянской области.
Что известно о последствиях:
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