Окупанти "осліпли" в Криму та на сході: ЗСУ знищили дефіцитну РЛС (відео)

Українські захисники завдали серії прицільних ударів по об'єктах протиповітряної оборони ворога, знищивши рідкісну станцію радіолокації комплексу С-400 у Криму та зенітні системи на сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.
У тимчасово окупованій Феодосії оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" уразили РЛС зі складу новітнього комплексу С-400.
Ця техніка здатна одночасно супроводжувати до сотні об’єктів та наводити десятки ракет на відстані у сотні кілометрів.
За словами військових, уражена станція була вкрай складною ціллю через здатність ворога швидко маневрувати.
Як зазначають у підрозділі, установка зазвичай "змінює позицію раніше, ніж її встигають виявити", проте цього разу дрони виявилися швидшими.
Паралельно з операцією в Криму оператори безпілотних систем відпрацювали по російських установках у Донецькій та Луганській областях.
Зокрема, на Донбасі під удар потрапив ЗРК "Тор", а на Луганщині було знищено РЛС СКПП та зенітну установку на базі МТЛБ.
Знищення станцій стеження має критичне значення для подальшої роботи української авіації та дронів.
Коментуючи результати роботи, оператори підкреслили, що після ліквідації засобів виявлення противник на цих ділянках фактично стає "сліпим".
Нагадаємо, нещодавно підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) провели низку успішних операцій у Криму та на сході України. Зокрема, на початку квітня СБС спільно з ГУР провели масштабну атаку на півострові, у ході якої було уражено літак Ан-72П та знищено склад із рідкісними російськими ударними дронами "Оріон".
Також оператори СБС у взаємодії з СБУ завдали удару по Алчевському металургійному комбінату, що призвело до зупинки виробництва на одному з ключових промислових об’єктів окупантів.
Крім того, наприкінці березня українські військові на Донецькому напрямку зірвали запуск ворожих безпілотників "Гербера" та знищили ЗРК "Тор", спрацювавши на випередження планів противника.