Окупанти "осліпли" в Криму та на сході: ЗСУ знищили дефіцитну РЛС (відео)

Деталі операції у Феодосії

У тимчасово окупованій Феодосії оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" уразили РЛС зі складу новітнього комплексу С-400.

Ця техніка здатна одночасно супроводжувати до сотні об’єктів та наводити десятки ракет на відстані у сотні кілометрів.

За словами військових, уражена станція була вкрай складною ціллю через здатність ворога швидко маневрувати.

Як зазначають у підрозділі, установка зазвичай "змінює позицію раніше, ніж її встигають виявити", проте цього разу дрони виявилися швидшими.

Успіхи на інших напрямках

Паралельно з операцією в Криму оператори безпілотних систем відпрацювали по російських установках у Донецькій та Луганській областях.

Зокрема, на Донбасі під удар потрапив ЗРК "Тор", а на Луганщині було знищено РЛС СКПП та зенітну установку на базі МТЛБ.

Знищення станцій стеження має критичне значення для подальшої роботи української авіації та дронів.

Коментуючи результати роботи, оператори підкреслили, що після ліквідації засобів виявлення противник на цих ділянках фактично стає "сліпим".