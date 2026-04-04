Оккупанты "ослепли" в Крыму и на востоке: ВСУ уничтожили дефицитную РЛС (видео)

Детали операции в Феодосии

Во временно оккупированной Феодосии операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадьяра" поразили РЛС из состава новейшего комплекса С-400.

Эта техника способна одновременно сопровождать до сотни объектов и наводить десятки ракет на расстоянии в сотни километров.

По словам военных, пораженная станция была крайне сложной целью из-за способности врага быстро маневрировать.

Как отмечают в подразделении, установка обычно "меняет позицию раньше, чем ее успевают обнаружить", однако на этот раз дроны оказались быстрее.

Успехи на других направлениях

Параллельно с операцией в Крыму операторы беспилотных систем отработали по российским установкам в Донецкой и Луганской областях.

В частности, на Донбассе под удар попал ЗРК "Тор", а на Луганщине было уничтожено РЛС СКПП и зенитную установку на базе МТЛБ.

Уничтожение станций слежения имеет критическое значение для дальнейшей работы украинской авиации и дронов.

Комментируя результаты работы, операторы подчеркнули, что после ликвидации средств обнаружения противник на этих участках фактически становится "слепым".