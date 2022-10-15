Окупанти обстрілювали Сумську область з гелікоптера та мінометів

У суботу, 15 жовтня, російські окупанти обстріляли 5 громад Сумської області. Для атак росіяни використовували міномети та гелікоптер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"За день в області було 8 обстрілів з артилерії та мінометів - 104 приходи та 1 авіаудар - 6 ракет", - йдеться у повідомленні.
Живицький пояснив, по яким громадам російські окупанти за добу завдали удару:
Також окремо Живицький додав, що окупанти зачепили Річківську та Миколаївську громади, де було 5 прильотів зі ствольної артилерії. В усіх випадках попередньо, без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, що у Сумській області на полі підірвався комбайн.
Нагадаємо, що у понеділок, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Сумську область. За добу було зафіксовано понадо 50 прильотів, загинула людина.
Також раніше росіяни обстріляли п’ять громад Сумської області.
Раніше російські війська атакували залізничний вокзал у місті Ворожба Сумської області.
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