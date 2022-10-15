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Окупанти обстрілювали Сумську область з гелікоптера та мінометів

Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 15 жовтня, російські окупанти обстріляли 5 громад Сумської області. Для атак росіяни використовували міномети та гелікоптер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"За день в області було 8 обстрілів з артилерії та мінометів - 104 приходи та 1 авіаудар - 6 ракет", - йдеться у повідомленні.

Живицький пояснив, по яким громадам російські окупанти за добу завдали удару:

  • Білопільська громада - 26 прильотів протягом години. Трохи згодом - ще 2 міни;
  • Шалигінська громада - 10 мін близько 10 ранку;
  • Великописарівська громада - ближче до опівдня, з ворожого гвинтокрилу МІ-8 росіяни випустили 6 ракет;
  • Краснопільська громада - опівдні росіяни з безпілотника скинули вибуховий пристрій на одне із сел громади, о 16 годині почалися арт та мінометні обстріли. 22 та 8 прильотів зі ствольної артилерії та 35 мін;
  • Есманська громада - після 13 години 3 міни з території РФ.

Також окремо Живицький додав, що окупанти зачепили Річківську та Миколаївську громади, де було 5 прильотів зі ствольної артилерії. В усіх випадках попередньо, без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, що у Сумській області на полі підірвався комбайн.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Сумську область. За добу було зафіксовано понадо 50 прильотів, загинула людина.

Також раніше росіяни обстріляли п’ять громад Сумської області.

Раніше російські війська атакували залізничний вокзал у місті Ворожба Сумської області.

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