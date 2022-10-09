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Росіяни вчора активно били по Сумській області: влучили в залізничну станцію

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Україна, Неділя 09 жовтня 2022 11:28
Росіяни вчора активно били по Сумській області: влучили в залізничну станцію Фото: РФ вчора активно била по Сумській області, атакувавши залізничну станцію (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували залізничний вокзал у місті Ворожба Сумської області. Загалом в регіоні за добу зафіксовано 91 удар з використанням різного виду зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

"За минулу добу в регіоні зафіксовано 9 артобстрілів, 78 прильотів та 4 авіаудари з використанням 28 некерованих ракет. Також було помічено пуски 6 ракет з гелікоптерів, але місце ураження не встановлено", - розповів він.

Що відомо про наслідки ударів по Сумській області за добу

  • по околицях села Попівка Росія завдала авіаудар. Один поранений;
  • через обстріли частково зруйновано аграрне підприємство та пошкоджено сільгосптехніку. Також загорілося поле кукурудзи на площі близько 1 га;
  • пошкоджені близько 10 будинків та господарчих споруд.

Як повідомлялось, російські окупанти за добу п'ятниці, 7 жовтня, випустили по Сумській області 170 снарядів. Внаслідок обстрілів є загиблий та поранені.

Також днями з'явилася інформація про мобілізованих росіян біля кордонів Сумської області.

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