Росіяни вчора активно били по Сумській області: влучили в залізничну станцію

Російські війська атакували залізничний вокзал у місті Ворожба Сумської області. Загалом в регіоні за добу зафіксовано 91 удар з використанням різного виду зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.