Оккупанты обстреливали Сумскую область с вертолета и минометов

В субботу, 15 октября, российские оккупанты обстреляли 5 общин Сумской области. Для атак россияне использовали минометы и вертолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"За день в области было 8 обстрелов из артиллерии и минометов – 104 прихода и 1 авиаудар - 6 ракет", - говорится в сообщении.
Живицкий объяснил, по каким общинам российские оккупанты за сутки нанесли удар:
Также отдельно Живицкий добавил, что оккупанты затронули Речковскую и Николаевскую общины, где было 5 прилетов из ствольной артиллерии. Во всех случаях предварительно без жертв и разрушений.
Напомним, что в Сумской области на поле взорвался комбайн.
Напомним, что в понедельник, 10 октября, российские оккупанты обстреляли Сумскую область. За сутки было зафиксировано более 50 прилетов, погиб человек.
Также ранее россияне обстреляли пять общин Сумской области.
Ранее российские войска атаковали железнодорожный вокзал в городе Ворожба Сумской области.
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