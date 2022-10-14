У Сумській області на полі підірвався комбайн (фото)

Фото: У Сумській області на полі підірвався комбайн (t.me/Zhyvytskyy)

У п'ятницю, 14 жовтня, у Сумській області у полі підірвався комбайн. Внаслідок цього водій не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"О пів на другу дня, поблизу с. Славгород, Краснопільської громади, під час проведення сільськогосподарських робіт, підірвався комбайн", - йдеться у повідомленні. За словами Живицького, аграрій живий та неушкоджений, а от комбайн зазнав пошкоджень. Також очільник ОВА повідомив, що вдень росіяни випустили 4 міни по території Глухівської громади.