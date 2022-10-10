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Росіяни обстріляли Сумську область: загинула людина, є поранені

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Україна, Понеділок 10 жовтня 2022 23:04
Росіяни обстріляли Сумську область: загинула людина, є поранені Фото: Росіяни обстріляли Сумську область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Сумську область. За добу було зафіксовано понадо 50 прильотів, загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Окрім двох ракет, ще понад 50 приходів за день по прикордонню", - заявив очільник ОВА.

За його словами, окупанти випустили 6 мін та 5 снарядів з САУ по Краснопільській громаді. Вранці росіяни атакували об'єкт інфраструктури у Конотопському районі, внаслідок чого було травмовано два працівника підприємства та рятівник ДСНС.

Вже вдень ворог почав вести вогонь у Шосткинському районі - із крупнокаліберного кулемету, з території Росіі.

"Тричі були обстріли з САУ та мінометів по Білопільській громаді. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще четверо - поранені та госпіталізовані до лікарні. У самому Білопілля пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, школу-інтернат та підприємство", - заявиви Живицький.

Також окупанти із САУ, міномету та автоматичного станкового гранатомету гатили по Великописарівській та Юнаківській громадах.

Нагадаємо, що у неділю, 9 жовтня, російські війська обстрілювали Сумську область з мінометів та артилерії. Атаки зафіксували у п'яти громадах.

Також, російські війська вдень з гелікоптерів обстріляли Сумську область.

Раніше російські війська атакували залізничний вокзал у місті Ворожба Сумської області.

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