Росіяни обстріляли п’ять громад Сумської області: було понад 100 прильотів
Окупанти обстріляли п’ять громад Сумської області. Всього вдалося зафіксовати понад 100 прильотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Живицький заявив, що окупанти вчинили 12 обстрілів і загалом було понад 100 прильотів по населеним пунктам області за день:
- Миропільська громада: 3 приходи з САУ, 15 приходів з артилерії;
- Середино-Будська громада: один мінометний і три артилерійські обстріли: 6, 12 приходів, 10 і 10 відповідно;
- Хотінська громада: мінометний обстріл - 10 приходів;
- Шалигінська громада: мінометний обстріл - 6 приходів;
- Білопільська громада: чотири обстріли. Ворожий БПЛА скинув боєприпас на один з населених пунктів. Два мінометні обстріли: 10 і 32 приходи. Крім того, 15 приходів з АГС.
За словами очільника ОВА, обійшлося без людських жертв.
Нагадаємо, що росіяни обстрілювали Сумську область з гелікоптера та САУ.
У неділю, 9 жовтня, російські війська обстрілювали Сумську область з мінометів та артилерії. Атаки зафіксували у п'яти громадах.
Також, російські війська вдень з гелікоптерів обстріляли Сумську область.
Раніше російські війська атакували залізничний вокзал у місті Ворожба Сумської області.
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