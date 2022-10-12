ua ru
Ср, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли п’ять громад Сумської області: було понад 100 прильотів

Новость на русском →
Середа 12 жовтня 2022 23:03
Росіяни обстріляли п’ять громад Сумської області: було понад 100 прильотів Фото: очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти обстріляли п’ять громад Сумської області. Всього вдалося зафіксовати понад 100 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Живицький заявив, що окупанти вчинили 12 обстрілів і загалом було понад 100 прильотів по населеним пунктам області за день:

  • Миропільська громада: 3 приходи з САУ, 15 приходів з артилерії;
  • Середино-Будська громада: один мінометний і три артилерійські обстріли: 6, 12 приходів, 10 і 10 відповідно;
  • Хотінська громада: мінометний обстріл - 10 приходів;
  • Шалигінська громада: мінометний обстріл - 6 приходів;
  • Білопільська громада: чотири обстріли. Ворожий БПЛА скинув боєприпас на один з населених пунктів. Два мінометні обстріли: 10 і 32 приходи. Крім того, 15 приходів з АГС.

За словами очільника ОВА, обійшлося без людських жертв.

Нагадаємо, що росіяни обстрілювали Сумську область з гелікоптера та САУ.

У неділю, 9 жовтня, російські війська обстрілювали Сумську область з мінометів та артилерії. Атаки зафіксували у п'яти громадах.

Також, російські війська вдень з гелікоптерів обстріляли Сумську область.

Раніше російські війська атакували залізничний вокзал у місті Ворожба Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна в Україні
NEWS
Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
DAILY
Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході
Юлія Акимовакоресподент Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході