Росіяни обстріляли п’ять громад Сумської області: було понад 100 прильотів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За словами очільника ОВА, обійшлося без людських жертв.

Живицький заявив, що окупанти вчинили 12 обстрілів і загалом було понад 100 прильотів по населеним пунктам області за день:

Нагадаємо, що росіяни обстрілювали Сумську область з гелікоптера та САУ.

У неділю, 9 жовтня, російські війська обстрілювали Сумську область з мінометів та артилерії. Атаки зафіксували у п'яти громадах.

Також, російські війська вдень з гелікоптерів обстріляли Сумську область.

Раніше російські війська атакували залізничний вокзал у місті Ворожба Сумської області.

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