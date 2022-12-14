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Росіяни з мінометів сьогодні обстрілювали Сумську область

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Сумська область, Середа 14 грудня 2022 22:21
Росіяни з мінометів сьогодні обстрілювали Сумську область Фото: російські військові обстріляли Сумську область (скрін відео)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 14 грудня, росіяни вкотре обстріляли територію Сумської області, зокрема Путивльську громаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Протягом дня ворог із мінометів обстріляв Путивльську громаду. Було 14 прильотів", - написав Живицький.

Він додав, що ще три ворожі міни розірвалися сьогодні, близько 7 години ранку, на околицях Середино-Будської громади.

Голова Сумської ОВА зазначив, що в обох випадках обійшлось без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, 13 грудня внаслідок обстрілів російських військових було пошкоджено пожежну частину у Сумській області.

Раніше ми писали, що 12 грудня, російські військові атакували три громади у Сумській області. Внаслідок обстрілів окупантів є руйнування.

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