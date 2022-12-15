Понад 50 прильотів. Росіяни знову обстрілювали Сумську область

За добу російські війська нанесли 58 ударів по території Сумської області. Під обстріл потрапили дві громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

Сьогодні, 15 грудня, під обстріл військових РФ потрапили Миропільська і Краснопільська громади Сумської області. Краснопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів. Було 43 прильоти. У Миропільській громаді 15 ворожих мін розірвалися на околицях одного із прикордонних сіл. Живицький зазначив, що в обох випадках обійшлось без жертв та руйнувань.