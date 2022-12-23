Окупанти обстріляли сьогодні Херсон фосфорними бомбами, - ЦНС
Російські окупанти сьогодні завдали по Херсону удари з реактивної і ствольної артилерії із застосуванням фосфорних боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як пише ЦНС, російські війська щодня тероризують Херсон і райони на правому березі Дніпра після того, як ці території звільнили ЗСУ. Сьогодні, 23 грудня, окупанти нанесли удари по місту, використовуючи фосфорні боєприпаси.
"Застосування фосфорних бомб та інших снарядів з білим фосфором поблизу та всередині населених пунктів заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни. Проте росіяни і надалі продовжують підтверджувати своє реноме терористів, атакуючи цивільне населення", - підкреслює Центр.
На цьому тижні РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти могли завдавати ударів по Херсону за допомогою фосфорних боєприпасів.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти кілька разів обстрілювали Херсон. Внаслідок денного ворожого удару по місту там розпочалася пожежа.
Влада Херсона рекомендує мешканцям міста подбати про власну безпеку та евакуюватися. Існує ризик, що городяни можуть залишитися без тепла та води.
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