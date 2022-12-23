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У Херсоні вшосте за день чути вибухи

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П'ятниця 23 грудня 2022 17:06
У Херсоні вшосте за день чути вибухи Фото: у Херсоні вшосте за день чути вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Херсоні сьогодні, 23 грудня, вже вшосте за день лунають гучні вибухи, повітряна тривога у місті та регіоні не оголошувалась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Раніше сьогодні влада Херсона рекомендувала жителям міста подбати про власну безпеку та евакуюватися. Існує ризик, що городяни можуть залишитися без тепла та води.

Зазначається, що із закликом евакуюватись військове керівництво Херсонської області звернулося до мешканців мікрорайону Острів.

Нагадаємо, вчора, 22 грудня, увечері у Херсоні місцеві жителі почули вибухи . Проте повітряна тривога у місті на той час оголошена не була.

Раніше ми писали, що 22 грудня вранці російські війська обстріляли з артилерії село Станіслав у Херсонській області. Внаслідок атаки було пошкоджено електромережі та газопроводи.

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