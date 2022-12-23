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У Херсоні після обстрілу спалахнула сильна пожежа (відео)

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Херсон, П'ятниця 23 грудня 2022 17:59
У Херсоні після обстрілу спалахнула сильна пожежа (відео) Фото: у Херсоні після обстрілу спалахнула сильна пожежа (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні ввечері у п'ятницю, 23 грудня, після обстрілу спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

У мережі опублікували відео, на якому видно, що в одному з районів міста внаслідок обстрілу сталася пожежа. Як розповів автор відео, "приліт" був у хаті.

Нагадаємо, сьогодні російські військові завдали удару по Корабельному району Херсона. На жаль, один із цивільних отримав несумісні з життям поранення.

Варто зазначити, що влада Херсона рекомендує жителям міста подбати про власну безпеку та евакуюватися. Існує ризик, що городяни можуть залишитися без тепла та води.

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