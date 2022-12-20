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Росіяни сьогодні могли використовувати фосфорні боєприпаси для ударів по Херсону

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Херсон, Вівторок 20 грудня 2022 21:18
Росіяни сьогодні могли використовувати фосфорні боєприпаси для ударів по Херсону Иллюстративное фото: россияне сегодня могли использовать фосфорные боеприпасы для ударов по Херсону (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 20 грудня, могли завдавати ударів по Херсону за допомогою фосфорних боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови облради Херсона Юрія Соболевського в Telegram.

"За поки що не підтвердженими даними, орки використовували сьогодні у Херсоні фосфорні боєприпаси. Зовні дуже схоже, дочекаємося результатів експертизи", - написав він.

Зазначимо, що застосування фосфорних боєприпасів, які є одним з типів запальних боєприпасів, заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти кілька разів обстрілювали Херсон.

Внаслідок денного ворожого удару по місту там почалася пожежа.

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