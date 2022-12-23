ua ru
Пт, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли сегодня Херсон фосфорными бомбами, - ЦНС

Новина українською →
Херсон, Пятница 23 декабря 2022 19:21
Оккупанты обстреляли сегодня Херсон фосфорными бомбами, - ЦНС Фото: Херсон и пригород ежедневно обстреливают российские оккупанты (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты сегодня нанесли по Херсону удары из реактивной и ствольной артиллерии с применением фосфорных боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как пишет ЦНС, российские войска ежедневно терроризируют Херсон и районы на правом берегу Днепра после того, как эти территории освободили ВСУ. Сегодня, 23 декабря, оккупанты нанесли удары по городу, используя фосфорные боеприпасы.

"Применение фосфорных бомб и других снарядов с белым фосфором вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны. Однако россияне и дальше продолжают подтверждать свое реноме террористов, атакуя гражданское население", - подчеркивает Центр.

На этой неделе РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты могли наносить удары по Херсону с помощью фосфорных боеприпасов.

Напомним, сегодня российские оккупанты несколько раз обстреливали Херсон. В результате дневного вражеского удара по городу там начался пожар.

Власти Херсона рекомендуют жителям города позаботиться о собственной безопасности и эвакуироваться. Есть риск, что горожане могут остаться без тепла и воды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
NEWS
Дефицит уменьшается. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране
Дефицит уменьшается. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация