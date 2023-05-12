UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії

Фото: голова Дніпропетровської ОВА розповів про ворожі обстріли (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ у ніч на п'ятницю, 12 травня, обстріляли низку населених пунктів Нікопольського району Дніпропетровської області, використовуючи важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Загалом минулої ночі зафіксовано чотири ворожі обстріли в цьому регіоні.

"Російська армія цiлила по Нікопольському району. Під ударом був сам Нiкополь, а ще Червоногригорівська та Марганецька громади", - розповів голова ОВА у своєму Telegram.

Внаслідок російських артобстрілів загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

"Інформацiя щодо наслiдкiв уточнюється. Мiсця "прильотів" обстежують рятувальники", - додав урядовець.

Раніше повідомлялося, що вночі 12 травня в ряді областей України було оголошено повітряну тривогу, а також пролунали вибухи в Запоріжжі, Краматорську та Херсоні.

Нагадаємо, вчора, 11 травня, війська РФ атакували Нікополь з безпілотника та артилерії. Перед цим, 10 травня, окупанти обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду з важкої артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НікопольДніпропетровська областьВійна Росії проти України