Окупанти обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії

Загалом минулої ночі зафіксовано чотири ворожі обстріли в цьому регіоні.

"Російська армія цiлила по Нікопольському району. Під ударом був сам Нiкополь, а ще Червоногригорівська та Марганецька громади", - розповів голова ОВА у своєму Telegram.

Внаслідок російських артобстрілів загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

"Інформацiя щодо наслiдкiв уточнюється. Мiсця "прильотів" обстежують рятувальники", - додав урядовець.