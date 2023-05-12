У Краматорську пролунав вибух

У Краматорську Донецької області вночі 12 травня пролунав звук вибуху. Після цього в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Вибух у Краматорську чули вночі близько 00:50. У регіоні після цього пролунали сирени, які попереджають про повітряну загрозу.

Жителів міста та області закликають не залишати укриття до скасування повітряної тривоги та пам'ятати про правило "двох стін".