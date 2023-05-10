Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь та Марганець (фото)

Фото: росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь та Марганець (GettyImagеs)

У середу, 10 травня, армія РФ обстріляла Нікополь та Марганецьку громаду з тяжкої артилерії. Внаслідок цього було пошкоджено три приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.