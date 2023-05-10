ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь та Марганець (фото)

Новость на русском →
Україна, Середа 10 травня 2023 20:00
Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь та Марганець (фото) Фото: росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь та Марганець (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У середу, 10 травня, армія РФ обстріляла Нікополь та Марганецьку громаду з тяжкої артилерії. Внаслідок цього було пошкоджено три приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Понівечене промислове підприємство, три приватні будинки, декілька господарських споруд, газогін, авто - такі наслідки обстрілів району", - розповів Лукашук.

За його словами, російські окупанти гатили з важкої артилерії і атакували з безпілотників. Протягом дня було зафіксовано чотири обстріли. На щастя, обійшлось без жертв.

"Попереду ще багато викликів і випробувань, але українці ніколи не поступляться свободою та гідністю. Тримаються наші славетні Сили оборони, тримається і Україна. Звитяжна боротьба триває", - підкреслив Лукашук.

Фото: росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь та Марганець (t.me/mykola_lukashuk)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські військові сьогодні вночі, 10 травня, атакували Дніпропетровську область за допомогою дронів-камікадзе.

Також 8 травня українські військові знищили три російські БПЛА в Херсонській області і ще три - на сході.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення російські військові в Україні втратили вже понад 2618 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Нікополь Дніпропетровська область Війна Росії проти України
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 10 травня
Ситуація на фронті сьогодні 10 травня
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії