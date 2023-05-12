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Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии

Фото: глава Днепропетровской ОВА рассказал о вражеских обстрелах (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ в ночь на пятницу, 12 мая, обстреляли ряд населенных пунктов Никопольского района Днепропетровской области, используя тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Всего минувшей ночью зафиксировано четыре вражеских обстрелов в этом регионе.

"Российская армия целила по Никопольскому району. Под ударом был сам Никополь, а еще Красногригорьевская и Марганецкая общины", - рассказал глава ОВА в своем Telegram.

В результате российских артобстрелов погибших и пострадавших, к счастью, нет.

"Информация о последствиях уточняется. Места "прилетов" обследуют спасатели", - добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что ночью 12 мая в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, а также прогремели взрывы в Запорожье, Краматорске и Херсоне.

Напомним, вчера, 11 мая, войска РФ атаковали Никополь с беспилотника и артиллерии. Перед этим,10 мая, оккупанты обстреляли Никополь и Марганецкую общину из тяжелой артиллерии.

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НикопольДнепропетровская областьВойна России против Украины