Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии

Всего минувшей ночью зафиксировано четыре вражеских обстрелов в этом регионе.

"Российская армия целила по Никопольскому району. Под ударом был сам Никополь, а еще Красногригорьевская и Марганецкая общины", - рассказал глава ОВА в своем Telegram.

В результате российских артобстрелов погибших и пострадавших, к счастью, нет.

"Информация о последствиях уточняется. Места "прилетов" обследуют спасатели", - добавил чиновник.