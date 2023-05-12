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У Запоріжжі пролунали вибухи

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П'ятниця 12 травня 2023 02:26
У Запоріжжі пролунали вибухи Фото: в Запоріжжі чули звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 12 травня в Запоріжжі пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Вибухи чули близько 02:14, після цього в області оголосили повітряну тривогу. Місцевим жителям рекомендується пройти в укриття чи дотримуватись правила двох стін.

Нагадаємо, цієї ж ночі вибухи пролунали в Херсоні та Краматорську.

Також 11 травня українські військові збили ударний дрон окупантів в районі Запоріжжя. Бійці "приземлили" іранський "Шахед".

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Запоріжжя вибухи
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