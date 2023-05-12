У Херсоні пролунали вибухи
Фото: в Херсоні пролунали вибухи (GettyImages)
В ніч на 12 травня в Херсоні пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Херсон.
Зазначається, що вибухи чули близько 00:17, а повітряна тривога в регіоні оголошена не була.
Нагадаємо, що 11 травня росіяни вчергове завдавали удару по Херсону. В результаті ворожої атаки в місті пошкоджено комунальне підприємство.
А 10 травня, росіяни 90 разів обстріляли Херсонську область. Одна людина загинула, ще одна дістала поранень.
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