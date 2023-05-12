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У Херсоні пролунали вибухи

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П'ятниця 12 травня 2023 00:22
У Херсоні пролунали вибухи Фото: в Херсоні пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 12 травня в Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Херсон.

Зазначається, що вибухи чули близько 00:17, а повітряна тривога в регіоні оголошена не була.

Нагадаємо, що 11 травня росіяни вчергове завдавали удару по Херсону. В результаті ворожої атаки в місті пошкоджено комунальне підприємство.

А 10 травня, росіяни 90 разів обстріляли Херсонську область. Одна людина загинула, ще одна дістала поранень.

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Херсон вибухи
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