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Окупанти обстріляли Костянтинівку з "Урагану" й артилерії, є поранені

Фото: окупанти обстріляли Костянтинівку з "Урагану" й артилерії, є поранені (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області зі ствольної артилерії та "Ураганів". Шестеро людей отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"Внаслідок атак двоє жінок та четверо чоловіків отримали поранення різного ступеню тяжкості. Руйнувань зазнали багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, господарські споруди, а також будівля торговельного центру", - пише пресслужба.

Усіх постраждалих було госпіталізовано.

Правоохоронці продовжують вживати заходи ля документування воєнних злочинів, вчинених Росією.

Фото: окупанти обстріляли Костянтинівку з "Урагану" й артилерії, є поранені (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні під час тривоги в Краматорську пролунали вибухи. Також ворог вдарив по смт Нью-Йорк. Пошкодив приватні та багатоквартирні будинки й дорогу.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок російського обстрілу Дворічної у Харківській області, одна з цивільних отримала поранення. Наразі медики надають їй допомогу.

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