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Оккупанты обстреляли Константиновку из "Урагана" и артиллерии, есть пострадавшие

Фото: оккупанты обстреляли Константиновку из "Урагана" и артиллерии, есть пострадавшие (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области из ствольной артиллерии и "Ураганов". Шесть человек получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"В результате атак две женщины и четверо мужчин получили ранения разной степени тяжести. Разрушения получили многоквартирные дома, частные домовладения, хозяйственные постройки, а также здание торгового центра", - пишет пресс-служба.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Правоохранители продолжают принимать меры по документированию военных преступлений, совершенных Россией.

Фото: оккупанты обстреляли Константиновку из "Урагана" и артиллерии, ранены (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня во время тревоги в Краматорске раздались взрывы. Также враг ударил по пгт Нью-Йорк. Повредил частные и многоквартирные дома и дорогу.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате российских обстрелов Двуречная в Харьковской области, одна из гражданских получила ранения. В настоящее время медики оказывают ей помощь

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