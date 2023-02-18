Окупанти обстріляли Харківську область: пошкоджено лікарню, є жертва та поранений

У Вовчанську Чугуївського району російські окупанти обстріляли Центр первинної медико-санітарної допомоги. У Дворічній та в Харківському районі були атаковані житлові будинки, одна людина загинула, є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок обстрілів смт Дворічної Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. На жаль, загинув 68-річний цивільний чоловік", - розповів він.

Крім цього, за його словами, Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв Центр первинної медико-санітарної допомоги. Пошкоджено будівлі лікарні, гаражі та автомобілі.

"Внаслідок обстрілу с. Першотравневе Харківського району пошкоджено житловий будинок, зазнав поранення цивільний чоловік. Отримав медичну допомогу на місці", - додав Синєгубов.

Як повідомлялося, вранці у суботу, 18 лютого, російські війська обстріляли Очаківську громаду. Пошкоджено житлові будинки, почалася пожежа.

Крім цього, російські загарбники 65 разів обстріляли Херсонську область, зокрема, по Херсону вдарили 13 разів. За добу в регіоні одна людина загинула, троє отримали поранення.

Нагадаємо, в Україні ранок суботи, 18 лютого, почався з масштабної повітряної тривоги. Її оголосили у низці областей.