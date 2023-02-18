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Оккупанты обстреляли Харьковскую область: повреждена больница, есть жертва и раненый

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Харьков, Суббота 18 февраля 2023 09:59
Оккупанты обстреляли Харьковскую область: повреждена больница, есть жертва и раненый Фото: оккупанты обстреляли Харьковскую область, повреждена больница, есть жертва и раненый (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Волчанске Чугуевского района российские оккупанты обстреляли Центр первичной медико-санитарной помощи. В Двуречной и в Харьковском районе были атакованы жилые дома, один человек погиб, есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В результате обстрелов пгт Двуречной Купянского района поврежден частный дом, произошел пожар. К сожалению, погиб 68-летний гражданский мужчина", - рассказал он.

Кроме этого, по его словам, в Волчанске Чугуевского района враг обстрелял Центр первичной медико-санитарной помощи. Повреждены здания больницы, гаражи и автомобили.

"В результате обстрела с. Первомайское Харьковского района поврежден жилой дом, получил ранение гражданский мужчина. Получил медицинскую помощь на месте", - добавил Синегубов.

Как сообщалось, утром в субботу, 18 февраля, российские войска обстреляли Очаковскую общину. Повреждены жилые дома, начался пожар.

Кроме того, российские захватчики 65 раз обстреляли Херсонскую область, в том числе по Херсону ударили 13 раз. За сутки в регионе один человек погиб, трое получили ранения.

Напомним, в Украине утро субботы, 18 февраля, началось с масштабной воздушной тревоги. Ее объявили в ряде областей.

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