Окупанти з РСЗВ сьогодні обстріляли Очаківську громаду: почалася пожежа
Вранці у суботу, 18 лютого, російські війська обстріляли Очаківську громаду. Пошкоджено житлові будинки, почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаъвської ОВА Віталія Кіма.
"Сьогодні, 18 лютого, о 05:32 ворог обстрілював населений пункт Очаківської громади з установок РСЗВ", - розповів він.
За словами очільника регіону, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та виникла пожежа господарських будівель.
"За попередньою інформацією постраждалих немає", - додав Кім.
Крім того, вчора, 17 лютого, о 10:00 та 13:32 ворог здійснив мінометні обстріли по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.
"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав голова ОВА.
Як повідомлялося, в Україні ранок суботи, 18 лютого, почався з масштабної повітряної тривоги. Її оголосили у низці областей.
Нагадаємо, російські війська ввечері 14 лютого та вранці 15 лютого обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Ворог завдав ударів з артилерії.
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