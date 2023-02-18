Окупанти з РСЗВ сьогодні обстріляли Очаківську громаду: почалася пожежа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаъвської ОВА Віталія Кіма.

"Сьогодні, 18 лютого, о 05:32 ворог обстрілював населений пункт Очаківської громади з установок РСЗВ", - розповів він.

За словами очільника регіону, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та виникла пожежа господарських будівель.

"За попередньою інформацією постраждалих немає", - додав Кім.

Крім того, вчора, 17 лютого, о 10:00 та 13:32 ворог здійснив мінометні обстріли по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав голова ОВА.

Як повідомлялося, в Україні ранок суботи, 18 лютого, почався з масштабної повітряної тривоги. Її оголосили у низці областей.

Нагадаємо, російські війська ввечері 14 лютого та вранці 15 лютого обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Ворог завдав ударів з артилерії.