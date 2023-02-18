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Ракетна загроза. В Україні масштабна тривога: що відомо на цю мить

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Київ, Субота 18 лютого 2023 08:36
Ракетна загроза. В Україні масштабна тривога: що відомо на цю мить Фото: 18 лютого в Україні масштабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні ранок почався з масштабної повітряної тривоги. Її оголосили у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

08:56. У Дніпропетровській області попередили про загрозу ударів.

"Реагуємо на сигнал повітряної тривоги. Є загроза", - інформує голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

08:52. Шість ракет "Калібр" вже в повітряному просторі України, ППО вже відпрацьовує

"Увага, з району Феодосії був зафіксований пуск 6 ракет "Калібр". Наразі вони вже на території України та прямують на захід! Будьте уважними та перебувайте в укриттях. ППО вже відпрацьовує цілі", - повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

08:50. Голова миколаївської ОВА Віталій Кім попереджає про пуски ракет з Чорного моря.

08:45. Повітряна тривога поширилась і на західні регіони

Ракетна загроза. В Україні масштабна тривога: що відомо на цю мить

08:44. Не ігноруйте тривогу, - пише очільник ОП Андрій Єрмак

08:43. Кім повідомив про 2 "невідомі цілі", які рухаються на захід України

"2 незрозумілі цілі залишають область на північному заході. Летять на західну (напрямок)", - написав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Станом на 08:35 карта повітряних тривог виглядає так:

Ракетна загроза. В Україні масштабна тривога: що відомо на цю мить

Нагадаємо, раніше українські військові попереджали, що готовими до ракетних атак ворога треба бути завжди, оскільки РФ тримає на бойовому чергуванні кораблі з ракетами "Калібр" і може завдати удару будь-якої миті.

Додамо, останнім часом росіяни скоротили інтервали обстрілів. У Повітряних силах ЗСУ вважають, що таким чином противник хоче Україні до річниці вторгнення.

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