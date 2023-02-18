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За добу РФ обстріляла Херсонську область 65 разів: одна людина загинула, 3 поранені

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Херсон, Субота 18 лютого 2023 09:39
За добу РФ обстріляла Херсонську область 65 разів: одна людина загинула, 3 поранені Фото: за добу РФ обстріляла Херсонську область 65 разів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські загарбники 65 разів обстріляли Херсонську область, зокрема, по Херсону вдарили 13 разів. За добу в регіоні одна людина загинула, троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Вели вогонь з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА. Херсон російська армія атакувала 13 разів - снаряди поцілили у приватні та багатоквартирні будинки, будівлю вищого навчального закладу", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби в Херсонській області через російські обстріли 1 людина загинула, 3 мешканці області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомлялося, вранці у суботу, 18 лютого, російські війська обстріляли Очаківську громаду. Пошкоджено житлові будинки, почалася пожежа.

Нагадаємо, в Україні ранок суботи, 18 лютого, почався з масштабної повітряної тривоги. Її оголосили у низці областей.

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