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Окупанти обстріляли Гуляйполе Запорізької області: є поранений

Фото: окупанти обстріляли Гуляйполе Запорізької області, є поранений (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вчора, 13 травня, російські війська масовано обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Під час масованої атаки по прифронтовому Гуляйполю постраждав 64-річний чоловік. Його евакуйовано для лікування в обласний центр", - розповів він.

За словами очільника регіону, на 18 населених пунктів за добу припало 95 ударів ворожого озброєння: 86 артобстрілів, 2 авіаційні, 4 з РСЗВ, 3 атаки БПЛА.

"Фахівці зафіксували 28 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів та продовжують ліквідовувати наслідки російського терору мирних міст і сіл", - додав Малашко.

Як повідомлялося, за минулу добу окупанти здійснили 90 обстрілів Херсона та області, випустивши 434 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації. Шестеро людей отримали поранення.

Нагадаємо, російська армія пізно ввечері 13 травня атакувала Тернопіль. Місцева вдала повідомила про "приліт" у промзону міста.Внаслідок ракетного удару поранення отримали двоє цивільних осіб.

Також російські війська цієї ночі, 14 травня, із ствольної артилерії обстріляли Покровську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.

Крім цього, російські війська сьогодні вночі, 14 травня, завдали ударів по Харкову, цілили в інфраструктурний об'єкт, намагалися розвідати позиції ППО навколо Києва та обстріляли Миколаївську область.

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