Війська РФ завдали удару по Тернополю
Війська РФ сьогодні ввечері, 13 травня, завдали ракетного удару по Тернополю, повідомляється про приліт у промзону міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Тернопольскої облради Михайла Головка.
"За попередніми даними, маємо приліт у промзону Тернополя. Не виходьте з укриттів до закінчення повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких. Дякуємо за роботу наші ППО", - йдеться у повідомленні Головка.
Варто зазначити, що сьогодні війська РФ вперше з початку повномасштабного вторгнення завдали ракетного удару по Тернополю.
Оновлено 23:48
Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що в місті сталося займання нежитлової будівлі. На місці працюють рятувальники.
Раніше стало відомо, що у Києві та області заявили про роботу сил ППО, також у Київській ОВА попередили про ракетну загрозу.
Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 13 травня, по Україні поширюється повітряна тривога, у низці регіонів чути вибухи.
Нагадаємо, вчора Росія вивела в Чорне море два ракетоносія.
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