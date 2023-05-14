Оккупанты обстреляли Гуляйполе Запорожской области: есть раненый

"Во время массированной атаки по прифронтовому Гуляйполю пострадал 64-летний мужчина. Он эвакуирован для лечения в областной центр", - рассказал он.

По словам главы региона, на 18 населенных пунктов за сутки пришлось 95 ударов вражеского вооружения: 86 артобстрелов, 2 авиационных, 4 из РСЗО, 3 атаки БПЛА.

"Специалисты зафиксировали 28 сообщений о разрушении гражданских объектов и продолжают ликвидировать последствия российского террора мирных городов и сел", - добавил Малашко.

Как сообщалось, за минувшие сутки оккупанты совершили 90 обстрелов Херсона и области, выпустив 434 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации. Шесть человек получили ранения.

Напомним, российская армия поздно вечером 13 мая атаковала Тернополь. Местная удачная сообщила о "прилете" в промзону города. В результате ракетного удара ранения получили двое гражданских лиц.

Также российские войска этой ночью, 14 мая, из ствольной артиллерии обстреляли Покровскую громаду Никопольского района Днепропетровской области.

Помимо этого, российские войска сегодня ночью, 14 мая, нанесли удары по Харькову, целили в инфраструктурный объект, пытались разведать позиции ПВО вокруг Киева и обстреляли Николаевскую область.