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Росіяни обстріляли Миколаївську область: пошкодили об’єкт критичної інфраструктури

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Миколаївська область, Неділя 14 травня 2023 08:04
Росіяни обстріляли Миколаївську область: пошкодили об’єкт критичної інфраструктури Фото: окупанти минулої доби обстріляли Миколаївську область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська минулої доби обстріляли Миколаївську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Внаслідок російського обстрілу міста Очаків відбулося займання житлового будинку, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає. По території Очаківської громади ворог завдавав ударів з РСЗВ.

"У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - зазначив Кім.

Також, російські війська сьогодні вночі, 14 травня, завдали ударів по Харкову, цілили в інфраструктурний об'єкт

Окупанти намагалися розвідати позиції ППО навколо Києва, однак всі дрони були знищені.

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