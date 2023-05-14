ua ru
Нд, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли Гуляйполе Запорізької області: є поранений

Новость на русском →
Запоріжжя, Неділя 14 травня 2023 09:20
Окупанти обстріляли Гуляйполе Запорізької області: є поранений Фото: окупанти обстріляли Гуляйполе Запорізької області, є поранений (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вчора, 13 травня, російські війська масовано обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Під час масованої атаки по прифронтовому Гуляйполю постраждав 64-річний чоловік. Його евакуйовано для лікування в обласний центр", - розповів він.

За словами очільника регіону, на 18 населених пунктів за добу припало 95 ударів ворожого озброєння: 86 артобстрілів, 2 авіаційні, 4 з РСЗВ, 3 атаки БПЛА.

"Фахівці зафіксували 28 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів та продовжують ліквідовувати наслідки російського терору мирних міст і сіл", - додав Малашко.

Як повідомлялося, за минулу добу окупанти здійснили 90 обстрілів Херсона та області, випустивши 434 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації. Шестеро людей отримали поранення.

Нагадаємо, російська армія пізно ввечері 13 травня атакувала Тернопіль. Місцева вдала повідомила про "приліт" у промзону міста.Внаслідок ракетного удару поранення отримали двоє цивільних осіб.

Також російські війська цієї ночі, 14 травня, із ствольної артилерії обстріляли Покровську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.

Крім цього, російські війська сьогодні вночі, 14 травня, завдали ударів по Харкову, цілили в інфраструктурний об'єкт, намагалися розвідати позиції ППО навколо Києва та обстріляли Миколаївську область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область
NEWS
ЗСУ продовжують контратаки в районі Бахмута і змогли зайняти нові позиції, - ISW
ЗСУ продовжують контратаки в районі Бахмута і змогли зайняти нові позиції, - ISW
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу