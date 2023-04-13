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Окупанти обстріляли Дворічну у Харківській області: є поранений

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Дворічна, Четвер 13 квітня 2023 19:52
Окупанти обстріляли Дворічну у Харківській області: є поранений Фото: Окупанти обстріляли Дворічну у Харківській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 13 квітня, російські військові обстріляли Дворічну та поранили одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Близько 15:00 окупанти обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що осколкове поранення отримав 46-річний мирний мешканець.

Розпочалось досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що в результаті обстрілу Дворічної Харківської області у середу, 12 квітня, двоє людей загинули, ще одна отримала поранення.

Російські військові обстріляли селище Дворічна Куп'янського району у середу, 12 квітня, внаслідок чого постраждало цивільне населення. До цього повідомлялось, що внаслідок ворожого обстрілу 40-річний чоловік та 30-річна жінка отримали важкі поранення.

До цього російські війська сьогодні, 1 квітня обстріляли селище Дворічна Харківської області. Внаслідок чого загинув чоловік.

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