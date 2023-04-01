Росіяни вдарили по Дворічній в Харківській області, є загиблий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів області. Сьогодні, о 12:00 годині, внаслідок ударів окупантів у смт Дворічна загинув 43-річний цивільний чоловік", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, що за минулу добу війська РФ обстріляли сотню населених пунктів у дев'яти областях України, через що 7 людей загинули, а ще 12 поранені.

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