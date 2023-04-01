ua ru
Сб, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили по Дворічній в Харківській області, є загиблий

Новость на русском →
Дворічна, Субота 01 квітня 2023 13:47
Росіяни вдарили по Дворічній в Харківській області, є загиблий Фото: росіяни вдарили по Дворічній в Харківській області (GettyImagеs)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні, 1 квітня обстріляли селище Дворічна Харківської області. Внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів області. Сьогодні, о 12:00 годині, внаслідок ударів окупантів у смт Дворічна загинув 43-річний цивільний чоловік", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, що за минулу добу війська РФ обстріляли сотню населених пунктів у дев'яти областях України, через що 7 людей загинули, а ще 12 поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи, пенсії, е-рецепт на ліки: головні зміни квітня в Україні
Тарифи, пенсії, е-рецепт на ліки: головні зміни квітня в Україні
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй