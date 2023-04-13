ua ru
Чт, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли Двуречную в Харьковской области: есть раненый

Новина українською →
Двуречная, Четверг 13 апреля 2023 19:52
Оккупанты обстреляли Двуречную в Харьковской области: есть раненый Фото: Оккупанты обстреляли Двуречную в Харьковской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 13 апреля, российские военные обстреляли Двуречную и ранили одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

"Около 15:00 оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осколочное ранение получил 46-летний мирный житель.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что в результате обстрела Двуречной Харьковской области в среду, 12 апреля, два человека погибли, еще один получил ранения.

Российские военные обстреляли поселок Двуречная Купянского района в среду, 12 апреля, в результате чего пострадало гражданское население. До этого сообщалось, что в результате вражеских обстрелов 40-летний мужчина и 30-летняя женщина получили тяжелые ранения.

До этого российские войска сегодня, 1 апреля, обстреляли поселок Двуречная Харьковской области. В результате чего погиб мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация харков Война в Украине
NEWS
Германия разрешила Польше передать истребители МиГ-29 Украине, - СМИ
Германия разрешила Польше передать истребители МиГ-29 Украине, - СМИ
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно