Оккупанты обстреляли Двуречную в Харьковской области: есть раненый

В четверг, 13 апреля, российские военные обстреляли Двуречную и ранили одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"Около 15:00 оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района", - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате обстрела Двуречной Харьковской области в среду, 12 апреля, два человека погибли, еще один получил ранения.

Российские военные обстреляли поселок Двуречная Купянского района в среду, 12 апреля, в результате чего пострадало гражданское население. До этого сообщалось, что в результате вражеских обстрелов 40-летний мужчина и 30-летняя женщина получили тяжелые ранения.

До этого российские войска сегодня, 1 апреля, обстреляли поселок Двуречная Харьковской области. В результате чего погиб мужчина.

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